Maserati debutta in Formula E, nel 2023 l’atteso ritorno in pista

Il tridente sta per tornare in pista. Con un comunicato stampa, Maserati annuncia il debutto nel campionato di Formula E, quello delle monoposto 100% elettriche. Il ritorno è atteso durante la stagione 2023, che segnerà anche l’introduzione delle nuove monoposto Gen3.

Maserati diventa, di conseguenza, il primo brand italiano a gareggiare nel campionato di Formula E. «Siamo il primo brand italiano ad entrare in Formula E – annuncia Davide Grassi, COO di Maserati-, è un momento molto felice per noi. Le corse sono nel DNA di Maserati, la casa non sarebbe completa se non gareggiasse».

Il debutto in Formula E è legato a doppio filo con la nuova strategia di elettrificazione del brand: «Abbiamo maturato questa decisione negli ultimi due anni e mezzo, adesso abbiamo la tecnologia, partner di riferimento e tutto ciò che ci occorre», continua il COO. «La Formula E è una categoria globale, vicina alle persone ed alla nuova idea di mobilità elettrica: la combinazione di tutte queste situazione ci ha spinto a gareggiare in questa categoria».

A questo primo annuncio, seguirà una seconda conferenza stampa dove verranno annunciati i nomi dei piloti che faranno parte del team Maserati. Senza fare nomi, il brand ha anticipato di aver aperto un dialogo con diversi piloti: alcuni sono veterani della Formula E, altri erano già attivi in altre iniziative di motorsport di Maserati.

Nel frattempo Akejandro Agag, fondatore e promoter della Formula E, ha dato il benvenuto a Maserati, definendolo «uno dei brand più prestigiosi della storia dell’automobile».