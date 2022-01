Khaby Lame – Super Easy: in arrivo il primo fumetto sul celebre influencer

Mondadori, da sempre molto attenta ai fenomeni social, lancerà il 18 gennaio, sia in formato cartaceo che e-book, il primo fumetto ispirato al fenomeno che ha travolto TikTok negli ultimi tempi: Khaby Lame – Super Easy è un volume di ben 152 pagine, ideato dallo stesso Lame e illustrato da Pietro Zemelo, con i testi di Giulio D’Antona.

Questa la sinossi ufficiale:

Tutti conoscono le origini dei supereroi più famosi, dal morso del ragno radioattivo per Spider-Man all’esplosione del pianeta Kripton per Superman. Per Super Easy, il supereroe della semplicità, invece è bastato un aereo che dal Senegal, quando era solo un bambino, l’ha portato alle case popolari di Chivasso: semplice, no? È proprio lì che inizia a mettere in mostra i suoi superpoteri, risolvendo i problemi delle persone che vivono nel suo quartiere. Ma ogni supereroe che si rispetti prima o poi deve salvare il mondo intero. E per farlo ha bisogno di un supercattivo: il terribile Mr. Domino, maestro delle complicazioni inutili. Riuscirà Super Easy a semplificare le storture del mondo? In questo divertentissimo libro il re di Instagram e TikTok ha messo la sua storia, la sua passione per i fumetti e la sua irresistibile capacità di sollevarci l’umore.È nato un nuovo personaggio dei fumetti: learn from Khaby e tutto sarà più semplice.

Leggi anche: