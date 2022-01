Amazon: arrivano le consegne con password monouso, la parola d’ordine da dire al corriere

Arrivano anche in Italia le consegne Amazon con password monouso, una nuova misura di precauzione per proteggere la merce di maggiore valore.

Anche in Italia arrivano le consegne Amazon con password monouso, una nuova forma di precauzione per evitare che il corriere possa consegnare il pacco – specie se contenente merce di valore – alla persona sbagliata.

Il funzionamento è semplice: all’acquisto di alcuni prodotti di valore, Amazon segnalerà la consegna come idonea per il sistema di verifica via password monouso. Il cliente riceverà quindi – per email – un codice da sei cifre che rimarrà valido per una finestra temporale di 24 ore, durante il giorno in cui è attesa la consegna.

Il codice a sei cifre viene inviato per email al cliente e deve essere comunicato al corriere al momento della consegna. Il codice viene mostrato anche nella pagina ‘traccia i miei ordini’.

All’arrivo del corriere, sarà quindi necessario comunicargli la password per poter ricevere il pacco. Se non siete presenti al momento della consegna, poco male: è comunque possibile fornire la password ad una persona di fiducia – come un parente o il portinaio – e il pacco verrà consegnato regolarmente. Amazon sconsiglia di fornire la password ad uno sconosciuto.

Al momento non è chiaro quali siano i criteri da rispettare per far scattare la nuova misura di sicurezza. Ad esempio, non sappiamo se le consegne con password monouso vengano fissate esclusivamente al superamento di una certa soglia di spesa, oppure se il prodotto deve rientrare in una precisa categoria (come l’elettronica).