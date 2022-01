Twilight: Kristen Stewart non vede l’ora che le nuove generazioni scoprano la saga

Kristen Stewart è diventata popolare grazie al suo ruolo di protagonista nella saga cinematografica di Twilight, ed ora, a distanza di dieci anni dall’uscita dell’ultimo lungometraggio dedicato, l’attrice ha riflettuto su quello che resta di quei film, e sul fatto che una nuova generazione si sta approcciando a Twilight.

Ecco le parole di Kristen Stewart sulla saga di Twilight rilasciate a Entertainment Tonight:

Ho visto che i film di Twilight ora sono su Netflix, me ne sono accorta mentre stavo girando sulla piattaforma. Posso dire che è un qualcosa di incredibile perché quell’esperienza mi sembra allo stesso tempo molto lontana e molto vicina. Non so dire se mi sento un po’ del tipo ‘Oh dio, ho fatto questa cosa cinque minuti fa ed ora sono passati dieci anni’. Ho pensato che è anche l’ora della rimpatriata del liceo. Non vedo l’ora che qualcuno che attualmente ha 12 o 15 anni si trovi in quella situazione di quando un ragazzino va a parlare ai suoi genitori di Jimi Hendrix – ovviamente non voglio paragonarmi a Jimi Hendrix – e loro rispondono dicendo ‘ehi, non hai proprio idea’.

La saga di Twilight è composta da cinque lungometraggi: Twilight (uscito nel 2008), The Twilight Saga: New Moon (arrivato nel 2009), The Twilight Saga: Eclipse (2010), The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 (2011) e The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 (2012).