MWC 2022 non si ferma, confermato l’evento dal vivo

Nonostante i problemi con il CES 2022 non siano di certo mancati, il MWC 2022 è stato ufficialmente confermato come evento dal vivo.

L’inizio di gennaio si è aperto con un CES 2022 pieno di novità, ma di sicuro abbastanza bloccato dai problemi dovuti dal Covid-19, visto che l’evento in persona ha dovuto vedersela con l’impennata della variante Omicron, e moltissime compagnie si sono ritirate all’ultimo, confermando la propria assenza dal vivo. Abbiamo parlato anche di veri e propri giganti del settore, tanto che addirittura il tutto è finito un giorno prima del previsto, ma un altro tipo di organizzazione ha comunque deciso di prendere questa strada.

La GMS Association ha infatti ufficializzato che il MWC 2022 (Mobile World Congress) si terrà quest’anno dal vivo, come riportato alle pagine di TechRadar e ripreso da XDA-Developers. Il tutto avrà luogo nel corso del prossimo mese, anche se staremo a vedere quali saranno questa volta le restrizioni. Trovate qui di seguito la dichiarazione della compagnia in merito al tutto:

Pianificare il MWC è abbastanza dinamico, viste le circostanze globali in continuo cambiamento. Siamo Stiamo continuamente rispondendo alle ultime informazioni disponibili da varie fonti ufficiali e ci stiamo adattando di conseguenza. Il nostro team è impegnato a preparare il MWC di Barcellona pensato per avere luogo sul finire del mese di febbraio, e vi invitiamo a controllare il nostro sito per tutte le informazioni che vi servono in merito alla pianificazione di un’esperienza sicura.

Salvo casi eccezionali e ripensamenti quindi, dovremmo avere a che fare con il MWC 2022 dal 28 febbraio al 3 marzo in Spagna, sperando che diverse compagnie abbiano modo di arricchire il tutto con i propri contenuti, e che la presenza dei fan abbia modo di non infrangere le varie normative utili per evitare l’aumento dei contagi.

Ovviamente la compagnia ha confermato che farà il possibile per garantire un evento sicuro, richiedendo i certificati di vaccinazione per ogni partecipante.