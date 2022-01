Il nome della rosa: prima tavola e dichiarazioni della versione a fumetti di Milo Manara

Il capolavoro letterario di Umberto Eco, Il nome della rosa, rivivrà ora anche in versione fumettistica, dopo essere stato trasposto in film e serie tv: Oblomov Edizioni ci dà un assaggio dell’opera, illustrata dal grande Milo Manara, che ha anche rilasciato una dichiarazione in proposito sull’ultimo numero di Linus.

IL NOME DELLA ROSA, il best seller internazionale di UMBERTO ECO, diventa un fumetto disegnato da MILO MANARA che sarà… Posted by Oblomov Edizioni on Saturday, January 8, 2022

Il nome della rosa è un libro che ha ottenuto un successo planetario e ha già avuto trasposizioni sia cinematografiche che televisive, dunque realizzarne una nuova ulteriore trasposizione è senza dubbio una grande sfida. Naturalmente, ho pensato subito che il fumetto in sé è un libro ed essendo Il nome della rosa, in un certo senso, un libro sui libri… (…) ho pensato che si poteva allargare il discorso, a differenza delle precedenti trasposizioni, realizzando un libro su un libro che parla di libri, continuando questo rimando di citazioni in un gioco di matrioske interessante.

Secondo quanto riportato su Linus l’idea della versione a fumetti de Il Nome della Rosa è nata su un’idea di Elisabetta Sgarbi, fondatrice de La Nave di Teseo assieme allo stesso Eco, che parlando proprio con Igort creò questo input riportato allo stesso Milo Manara. Si tratta di una collaborazione postuma che avrebbe reso felice lo stesso Umberto Eco, che è stato un grande estimatore del fumettista italiano.

Il Nome della Rosa è un romanzo pubblicato per la prima volta da Bompiani nel 1980. Si tratta di un giallo storico in cui il semiologo Umberto Eco inserì tutta una serie di incroci di generi, dal filosofico al giallo, allo storico. L’opera è ambientata sul finire dell’anno 1327 ed è tratta da un manoscritto realizzato da un monaco di nome Adso da Melk, che, divenuto anziano, decide di raccontare le vicende vissute da giovane assieme al maestro Guglielmo da Baskerville. La storia si svolge in un monastero benedettino, ed è suddivisa in sette giornate.

