Hawkeye: un dietro le quinte con Jolt, interprete di Lucky the Pizza Dog

Marvel Entertainment ha rilasciato una featurette dedicata a Lucky the Pizza Dog, l'adorabile cane che segue Clint e Kate in Hawkeye.

Proprio come nella serie a fumetti che ha ispirato la serie, Clint e Kate, in Hawkeye, hanno un alleato canino: Lucky, detto anche “the Pizza Dog” per la sua passione per la margherita. Sul set della serie Lucky è interpretato dall’adorabile Jolt, come scopriamo in una nuova featurette, in cui il Supervisore degli Effetti Visivi Greg Steele ci racconta come abbia realizzato tutte le scene e gli stunt dal vero: l’unica CGI utilizzata è stata applicata, da copione, sull’occhio sinistro.

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.

Il cast della serie include anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l’esordiente Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Gli episodi dell’attesissima serie Marvel Studios in sei parti sono stati resi disponibili a cadenza settimanale, ogni mercoledì.

