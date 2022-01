Golden Globes 2022: è l’anno de Il potere del cane, ecco tutti i vincitori

Nella loro settantanovesima edizione, i Golden Globes 2021 incoronano Il potere del cane come film più premiato: ecco tutti i riconoscimenti conferiti.

10—Gen—2022 / 8:06 AM

Si sono tenuti stanotte i settantanovesimi premi Golden Globes, quest’anno in forma privata: non solo senza cerimonia dal vivo, ma direttamente senza alcun tipo di diretta. I prestigiosi premi, dunque, quest’anno rinunciano a ogni lustro e si presentano solo in forma di riconoscimento diretto. A trionfare, Il potere del cane, con tre premi tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Ecco tutti i premi:

Miglior film drammatico

Il potere del cane, di Jane Campion

West Side Story, di Steven Spielberg

Jane Campion per Il potere del cane

Will Smith per Una famiglia vincente – King Richard

Nicole Kidman per A proposito dei Ricardo

Andrew Garfield per Tick, Tick… Boom!

Rachel Zegler per West Side Story

Kodi Smit-McPhee per Il potere del cane

Ariana DeBose per West Side Story

Drive My Car (Doraibu mai kā), di Ryūsuke Hamaguchi (Giappone)

Encanto, di Jared Bush e Byron Howard

Kenneth Branagh per Belfast

Hans Zimmer per Dune

No Time to Die (Billie Eilish, Finneas O’Connell) per No Time to Die

Succession

Jeremy Strong per Succession

MJ Rodriguez per Pose

Hacks

Jason Sudeikis per Ted Lasso

Jean Smart per Hacks

The Underground Railroad

Michael Keaton per Dopesick – Dichiarazione di dipendenza (Dopesick)

Kate Winslet per Omicidio a Easttown

Oh Yeong-su per Squid Game

Sarah Snook per Succession

