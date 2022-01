Gmail ha raggiunto i 10 miliardi di download sul Play Store

Ce ne ha messo di tempo, ma Gmail è riuscito a conseguire un traguardo davvero importante sul Play Store di Google, visto che la piattaforma è stata infatti scaricata un totale di ben 10 miliardi di volte da parte degli utenti, registrando quindi un record davvero importante.

Ad accorgersi del tutto sono state le pagine di Android Police, che hanno riportato la notizie, poi ripresa da 9to5Google. A dare la conferma del piacevole traguardo è il negozio digitale stesso, che come ben sappiamo si occupa di fornire anche alcuni specifici numeri fra le informazioni delle applicazioni, e il numero di download- nel caso in cui abbia superato certe vette – è proprio fra queste.

Il servizio è presente su Android da ormai moltissimi anni, ma ha avuto modo di evolversi moltissimo, con sempre più utenti che per un motivo o per un altro hanno un’email che sfruttai l servizio di Google.

C’è da dire che come piattaforma predefinita il traguardo non è stato raggiunto in neanche poco tempo, ma finalmente ciò è stato fatto. Il tutto potrebbe dipendere dal fatto che la versione web presenta tutte le feature di quella scaricabile, pur non richiedendo un download.