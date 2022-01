Emily in Paris: Netflix rinnova la serie TV per una terza e quarta stagione

Netflix, dopo il grande esordio della seconda stagione, ha deciso di rinnovare Emily in Paris per una terza e quarta stagione.

La piattaforma streaming Netflix ha deciso di dare alla serie TV Emily in Paris l’opportunità di andare avanti con altri nuovi episodi, e di proseguire per la terza e quarta stagione. Il telefilm è arrivato su Netflix con la seconda stagione lo scorso 22 dicembre.

Durante la prima settimana le nuove puntate di Emily in Paris sono state viste per 107 milioni di ore, un risultato che ha portato la serie nella top 10 di Netflix delle serie in lingua inglese, battuta solo da The Witcher 2. Questi risultati hanno perciò convinto la piattaforma streaming ad andare avanti con Emily in Paris anche per la terza e quarta stagione.

La protagonista di Emily in Paris è Lily Collins. Nel cast sono presenti anche Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat, William Abadie e Kate Walsh.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

Una giovane e ambiziosa direttrice marketing di Chicago ottiene inaspettatamente il lavoro dei sogni a Parigi. Qui la sua azienda ha acquisito una società francese di marketing per settore del lusso ed Emily dovrà occuparsi di rinnovare la strategia dei social media. La nuova vita della protagonista nella ville lumière è ricca di avventure elettrizzanti e sfide sorprendenti che la vedranno impegnata a conquistare i colleghi di lavoro, farsi nuovi amici e destreggiarsi tra nuove storie d’amore.