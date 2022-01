Tim Cook nel 2021 ha guadagnato 98,7 milioni di dollari

Nell’ultimo anno il CEO di Apple, Tim Cook, ha ricevuto dall’azienda un compenso di 98,7 milioni di dollari. Se il salario base si ferma a 3 milioni di dollari, l’amministratore delegato ha avuto diritto a 12 milioni di dollari in incentivi, oltre all’equivalente di 82 milioni di dollari in azioni come ricompensa per aver raggiunto alcuni obiettivi fissati dal CdA di Apple. A questo si aggiungono altri benefit e rimborsi – inclusa la diaria per i viaggi di lavoro e le spese per la sua sicurezza.

Apple – scrive The Verge – non consente ai suoi dirigenti di alto livello, incluso Cook, di viaggiare usando voli commerciali. Anche per questo motivo le spese per i viaggi sono relativamente alte.

Il rapporto tra il compenso di Tim Cook è la mediana dei salari che Apple paga ai suoi dipendenti è di 1.447 ad 1

Nel 2021 Tim Cook ha ricevuto dall’azienda un importo complessivo pari a quasi sei volte quanto ricevuto nel corso del 2020 (set 2019 – set 2020). Inoltre la cifra non include altri 750 milioni di dollari in azioni Apple ricevuti da Tim Cook per i suoi 10 anni da CEO dell’azienda.

Nel 2021 – nota la stessa Apple nei suoi documenti ufficiali – il rapporto tra quanto ricevuto da Tim Cook e il salario mediano dei dipendenti dell’azienda è stato di 1.447 ad 1. Per la cronaca, Cook non è nemmeno il CEO più pagato degli Stati Uniti d’America. Nella classifica si posiziona ottavo.