Star Wars Jedi: Fallen Order 2, annuncio imminente? “Prima dell’E3”, dice Jeff Grubb

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 potrebbe venire annunciato molto prima dell’E3 2022, forse a maggio, in vista dello Star Wars Day. A suggerirlo è Jeff Grubb, giornalista specializzato e host di un podcast sui videogiochi molto seguito.

Star Wars rappresenta un’importante asset all’interno del portfolio di EA. A differenza dei nuovi Battlefront – con il secondo capitolo accompagnato da importanti polemiche al lancio, e poi rinato -, Star Wars Jedi: Fallen Order si è guadagnato fin da subito l’amore del pubblico e della critica. Grazie alle sue meccaniche riprese (ma semplificate) dai Souls Like e ad un’ambientazione e una trama di estremo coinvolgimento, Fallen Order è diventato uno dei videogiochi più amati dagli appassionati di Star Wars.

Così per Jeff Grubb sarebbe finalmente arrivato il momento di presentare il sequel. Forse il prossimo 4 maggio – giorno dello Star Wars Day, come si diceva sopra – verrà presentato un primo teaser, mentre durante l’E3 del 2022 il publisher metterà ulteriore carne al fuoco, mostrando altro materiale.

Più incerta la possibile data d’uscita del sequel, tant’è che nemmeno Grubb si sbilancia più di tanto: release verso fine del 2022? Possibile, dice il giornalista, ma è più probabile un’uscita nel 2023.

Ricordiamo che Star Wars Jedi: Fallen Order 2 non è l’unico videogioco ambientato nella Galassia lontana lontana… in cantiere: i fan attendono con ansia anche Star Wars Eclipse (di cui abbiamo solo un primo, spettacolare, teaser) e il remake del primo Knight of the Old Republic.