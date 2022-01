Sidney Poitier addio: morto a 94 anni la leggenda di Hollywood

L’attore e regista statunitense Sidney Poitier si è spento a Miami, all’età di 94 anni. Nato nel ’27 a Miami da una povera famiglia di immigrati bahamiani, Poitier è arrivato alla fama tramite il teatro, dopo una giovinezza difficile, per poi divenire una vera e propria stella, nonché vero e proprio faro per i colleghi afroamericani a cui ha spianato la strada nel corso dei decenni.

BREAKING: Beloved Bahamian actor and former ambassador Sir Sidney Poitier has died. He was 94. A Broadway play about the trailblazing career of the visionary actor was announced last month. Sir Sidney's death was confirmed by Minister of Foreign Affairs Fred Mitchell. pic.twitter.com/WVJFlog3tC

— Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) January 7, 2022