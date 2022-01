Red: il film Disney – Pixar arriverà direttamente su Disney+, saltando la sala

L’arrivo di Red, nuova pellicola Disney – Pixar, era previsto per marzo nelle sale cinematografiche: non sarà più così, dato che il film, l’11 marzo, sarà disponibile direttamente su Disney+ (si presume compreso nell’abbonamento) in tutti i territori in cui il servizio è già presente.

Dato il recupero ritardato del box office, in particolare per i film per famiglie, la flessibilità rimane al centro delle nostre decisioni di distribuzione mentre rendiamo prioritario il lancio di contenuti senza paragoni della The Walt Disney Co. al pubblico di tutto il mondo.

afferma Disney nel comunicato in proposito.

Gli abbonati a Disney+ di tutto il mondo hanno abbracciato entusiasticamente il vincitore dell’Oscar Soul e l’acclamato Luca quando hanno debuttato in esclusiva sulla piattaforma e non vediamo l’ora di consegnargli il prossimo incredibile film Pixar, Red.

ha aggiunto Kareem Daniel, a capo di Disney Media & Entertainment Distribution.

Diretto da Domee Shi -vincitrice del Premio Oscar per il cortometraggio del 2018 Bao– e prodotto da Lindsey Collins, il nuovo lungometraggio d’animazione targato Pixar Animation Studios arriverà nei cinema a marzo 2022.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne che si trasforma improvvisamente in un gigantesco panda rosso quando si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE). La madre di Mei Lee, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei.

