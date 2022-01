iPhone 15: le fotocamere faranno un grosso salto generazionale?

A quanto pare, le fotocamere degli iPhone 15 potrebbero fare un salto generazionale non indifferente rispetto alle altre caratteristiche dei modelli in questione.

Anche se non abbiamo alcuna notizia ufficiale relativa agli iPhone 14 Pro, visto che la serie 13 è arrivata da solamente qualche mese e visto che i nuovi dispositivi dovrebbero essere presentati come di consueto nel mese di settembre, si inizia già a parlare degli iPhone 15 Pro. A quanto pare, potremmo avere a che fare con miglioramenti ben sopra il semplice salto generazionale a cui il colosso di Cupertino ci ha abituato, almeno per quel che riguarda il comparto fotocamere.

Sappiamo che con gli iPhone 14 Pro dovremmo vedere un cambio di design piuttosto importante, mentre alle serie 15 toccherà verosimilmente il duro fardello di fare un salto di qualità per le fotocamere simile a quanto visto con la serie 13. A quanto apre infatti, come ripreso sulle pagine di TechRadar e riportato dall’analista Jeff Pu, ci troveremo davanti all’inserimento di una lente periscopica, la quale sarebbe in grado nello specifico di offrire zoom fino al 10x e oltre.

Va specificato che anche il noto analista Ming-Chi Kuo e The Elec hanno riportato il tutto, per via di ciò ci troviamo quindi davanti a un rumor che sicuramente ha una buona base di possibilità di concretizzarsi in qualcosa di reale, ma al momento è bene prendere il tutto con le pinze, visto che abbiamo a che fare con speculazioni non ancora confermate e potenzialmente pronte a essere smentite da Apple.

Sappiamo che il sostanziale miglioramento delle fotocamere dovrebbe arrivare per almeno un modello, e non è quindi detto neanche che il tutto si presenti per la versione Pro, dato che la tanto chiacchierata Max e la Pro Max potrebbero ottenere – magari solamente per l’anno degli iPhone 15 (il 2023) – la tecnologia come interessante esclusiva temporale. Come detto, non ci resta che attendere conferme di Apple in tal senso.