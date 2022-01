Belle: nuovo trailer per il film di Mamoru Hosoda

La nuova opera di Mamoru Hosoda, Belle, dopo le presentazioni alla Festa del Cinema di Roma e al Festival di Cannes, ha subito qualche ritardo nella distribuzione ma arriverà presto nelle sale: nel frattempo IMAX ci propone un nuovo trailer della pellicola per pubblicizzare l’uscita sui suoi schermi.

Tra i più importanti sceneggiatori e registi del cinema di animazione a livello mondiale, già candidato all’Oscar nel 2019 per il film “Mirai”, Mamoru Hosoda sarà protagonista ad Alice nella Città a sei anni da “The Boy and the Beast” e dopo aver conquistato il botteghino giapponese: in sole due settimane “Belle” ha superato il box-office di “Mirai” ed è ad oggi il secondo film in assoluto per incassi del 2021.

In Italia Belle uscirà al cinema distribuito da Anime Factory, etichetta di Koch Media, in collaborazione con I Wonder Pictures.

Questa la sinossi del film:

Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu entra in [U], un mondo virtuale con cinque miliardi di membri online, dove diventa Belle, un avatar di fama mondiale per la sua voce straordinaria. Il suo incontro con un drago misterioso la porta a intraprendere un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della sua vera natura.

