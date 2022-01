Audrey Hepburn: Apple sviluppa un biopic diretto da Luca Guadagnino

Luca Guadagnino dirigerà Rooney Mara in un film sulla vita di Audrey Hepburn realizzato per Apple.

07—Gen—2022 / 10:56 AM

Luca Guadagnino è pronto a cimentarsi in un altro intrigante progetto, considerando che Apple svilupperà un film biopic sulla popolare Audrey Hepburn che avrà la sua regia. A interpretare la leggendaria attrice sarà Rooney Mara.

Il film su Audrey Hepburn diretto da Luca Guadagnino avrà la stessa Rooney Mara inclusa come produttrice esecutiva, e sarà sceneggiato da Michael Mitnick. La vita di Audrey Hebpurn è stata costellata di grandi successi e partecipazioni a film iconici come Colazione da Tiffany e Vacanze Romane. Proprio grazie a questo lungometraggio la Hepburn ottenne nel 1954 un premio Oscar come migliore attrice.

Nel corso della sua carriera Audrey Hepburn ha lavorato al fianco di registi come Billy Wilder, George Cukor e Blake Edwards, ed è stata affiancata ad attori come Gregory Peck, Humphrey Bogart, Gary Cooper, Cary Grant, Rex Harrison, William Holden, Peter O’Toole e Sean Connery.

Luca Guadagnino sta lavorando anche al remake di Scarface, dopo aver realizzato un rifacimento del classico film horror Suspiria di Dario Argento. La carriera del regista italiano è arrivata a fare un grande balzo di popolarità internazionale dopo la realizzazione di Chiamami col tuo Nome.