Sundance Film Festival 2022: la manifestazione si terrà esclusivamente in virtuale

La diffusione della variante Omicron che ha aumentato in maniera significativa la diffusione del Coronavirus ha portato diverse manifestazioni del mondo dell’intrattenimento ad essere rimandate o a cambiare programmazione: dopo lo spostamento dei Grammy Awards 2022 a data da destinarsi, da poco è stato annunciato che il Sundance Film Festival 2022 si svolgerà completamente in modalità virtuale.

In precedenza era stato stabilito che il Sundance Film Festival 2022 si sarebbe svolto in modalità ibrida, ovvero sia in presenza che in virtuale, ma la recrudescenza del Coronavirus ha portato alla decisione di realizzare l’edizione esclusivamente in modalità virtuale.

Ecco la dichiarazione del Sundance Institute:

Siamo delusi di non poter attuare la decisione presa in precedenza di realizzare un Festival in modalità ibrida e quindi in parte in presenza, così come stabilito precedentemente, possiamo però annunciare che il pubblico potrà vivere ancora l’atmosfera del nostro magico Festival fatto di audaci film, scoprendo nuovi storyteller, facendo incontri con gli stessi artisti, e potendo accedere in maniera innovativa alla piattaforma social.

Non è la prima volta che il Sundance Film Festival si svolge in modalità virtuale, proprio perché nel 2021 è stata presa la stessa decisione, sempre a causa del Coronavirus. Il Festival inizierà in modalità virtuale il 20 gennaio.