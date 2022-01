Grammy Awards 2022 rinviati a data da destinarsi

Il Coronavirus continua a provocare problemi e spostamenti di date importanti che riguardano il mondo dell’intrattenimento: considerata l’aumento dei contagi a causa della variante Omicron anche i Grammy Awards 2022 hanno subito ripercussioni, e sono stati rinviati a data da destinarsi.

La notizia del rinvio dei Grammy Awards 2022 è stata data dalla U.S. Recording Academy. La cerimonia si sarebbe dovuta svolgere il 31 gennaio a Los Angeles, ma la recrudescenza del virus, anche negli Stati Uniti e proprio a Los Angeles, ha costretto l’organizzazione a posticipare l’evento.

Anche tutti gli eventi che riguarderanno la settimana dei Grammy verranno riprogrammati. Tra questi c’è il MusiCares Person of the Year dedicato per questo 2022 a Joni Mitchell, oltre che il Pre-Grammy Gala con Clive Davis.

I premi della musica quest’anno, per quanto riguarda la cinematografia, comprendono tra le nomination come Best Compilation for Soundtrack For Visual Media la colonna sonora il film Crudelia, e le canzoni di In the Heights. Per la migliore colonna sonora è stato nominato anche Hans Zimmer per il suo lavoro su Dune. E per quanto riguarda la migliore canzone scritta per un film o serie TV sono presenti anche Judas And The Black Messiah e WandaVision.