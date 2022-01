Kim Mi-Soo: morta a 29 anni l’attrice coreana di Snowdrop

L’interprete della Corea del Sud Kim Mi-Soo si è spenta all’età di 29 anni. L’agenzia dell’attrice ha informato i fan che Kim Mi-Soo è morta mercoledì scorso lasciando i suoi cari in totale shock, considerando che si è trattato di una morte improvvisa.

Kim Mi-Soo è conosciuta per aver lavorato alla serie coreana Snowdrop, che è arrivata in Occidente (ma non in Italia) grazie a Disney+. Kim Mi-Soo ha partecipato anche a show come Lipstick Revolution e Kyungmi’s World, ed al momento della morte stava lavorando sul K-drama di Disney+ intitolato Kiss Six Sense.

L’agenzia dell’attrice, annunciando la sua morte, ha dichiarato:

La famiglia di Kim ha il cuore completamente spezzato per questa notizia improvvisa. Per questo motivo si sono chiusi nella loro tristezza e nel dolore. Chiediamo quindi di evitare di speculare su questa notizia per consentire anche alla famiglia di Kim di poter elaborare questo lutto. I funerali si terranno in forma privata. Che Kim riposi in pace.

La serie Snowdrop in cui ha lavorato Kim Mi-Soo è una storia ambientata nella Corea del Sud del 1987 durante l’epoca della dittatura. Uno studente entra in un dormitorio ricoperto di sangue, e viene curato ed aiutato a nascondersi da una studentessa.