Il Padrino 3: Nicolas Cage voleva partecipare ma Coppola lo rifiutò

Dopo aver parlato della sua emarginazione da parte degli Studios, Nicolas Cage ha raccontato di quando si interessò a partecipare a Il Padrino 3, ma Francis Ford Coppola, che è anche suo zio, gli negò l’ingaggio.

Ecco cosa ha raccontato Nicolas Cage sulla sua mancata partecipazione a Il Padrino 3:

Questa è una cosa abbastanza imbarazzante perché ha a che fare con la mia famiglia. Mio zio Francis Ford Coppola stava lavorando a Il Padrino 3, e così gli dissi che pensavo sarebbe stato buono ingaggiarmi, e che avevo in mente una parte. Successivamente ingaggiò Andy Garcia per quel ruolo, e così dissi che mi vedevo bene come il figlio di James Caan, lui poi è il figlio di Sonny, non di Michael. Mi sentivo di poter rappresentare qualcosa in più rispetto a James Caan. Ma non si arrivò mai alla mia partecipazione. Quello fu il caso di un film a cui volevo partecipare che non mi è stato permesso fare.