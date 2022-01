Uncharted: la clip che mostra Tom Holland mentre combatte in volo

Ecco Tom Holland nella prima clip tratta dal film Uncharted, con l'attore che è impegnato in una scena di combattimento.

05—Gen—2022 / 11:54 AM

La prima clip diffusa dedicata al film Uncharted mostra il personaggio di Tom Holland mentre combatte su un aereo in volo. Il filmato è stato mostrato durante la la conferenza della Sony che si è svolta al CES di Las Vegas.

Ecco la prima clip di Uncharted con protagonista Tom Holland. Si tratta di un filmato abbastanza corposo, visto che ha un minutaggio di due minuti e mezzo.

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Il film, che vedrà come protagonista Tom Holland nel ruolo di un giovane Nathan Drake, si interporrà tra i flashback sull’adolescenza di Nathan visti in Uncharted 3: L’inganno di Drake e Uncharted 4: Fine di un ladro e l’inizio di Uncharted: Drake’s Fortune, primo capitolo della saga Naughty Dog, e vedrà nel cast anche Mark Wahlberg nel ruolo di Victor “Sully” Sullivan, mentore del ragazzo, e Antonio Banderas, presumibilmente in quelli del villain. Diretto da Ruben Fleischer, a cui dobbiamo Benvenuti a Zombieland, il suo seguito e Venom, uscirà nei cinema il 17 febbraio.