Samsung Galaxy S22: dei render potrebbero aver anticipato le colorazioni

Sappiamo per certo che dovremmo avere modo di poter finalmente vedere i nuovi Samsung Galaxy S22 nel mese di marzo circa, considerando che si è parlato di un rinvio interno rispetto alla data di febbraio inizialmente prefissata. Le anticipazioni non sono mancate, e adesso, come se non bastasse, sono arrivati anche dei render che hanno presumibilmente anticipato le colorazioni dei nuovi gioiellini.

Il tutto è stato svelato sulle pagine di 91Mobiles, che nel mentre anno anticipato il fatto che i nuovi flagship del colosso sudcoreano sembrano somigliare non poco a quanto visto con gli S21 Ultra, lasciando stare tuttavia fil comparto fotocamere.

Parlando dei colori, pare che i dispositivi verranno offerti nelle versioni bianca, nera, verde oliva e rosa oro, anche se a seconda della regione la disponibilità dei colori potrebbe risultare diversa. Parlando del modello Ultra e considerando i render, la S Pen verrà inclusa per tutti i dispositivi, e ha il suo posto all’interno del telefono, proprio come piace ai fan della serie Note, che sembra ormai dimenticata ufficialmente da parte della compagnia.

Parlando dei modelli base, non ci sono per il momento novità, all’infuori delle suddette colorazioni, ma speriamo che Samsung abbia presto modo di approfondire la questione.