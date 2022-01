Ryzen 7000: i nuovo processori AMD arriveranno nella seconda metà del 2022

Abbiamo da poco sentito parlare nel corso del CES 2022 dei nuovi processori Ryzen 6000 dedicati al mercato laptop, con moltissime innovazioni nell’ambito, fra cui la presenza della tecnologia RDNA 2 per la scheda video presente all’interno dei gioiellini (ne abbiamo parlato in questo articolo), ma per fortuna le novità da parte del colosso non sono finite qui. Nonostante non siano infatti stati approfonditi i Ryzen 7000 desktop a 5nm, è ora confermato che avremo modo di vederli presto.

I gioiellini infatti, seppur non arriveranno nel corso di davvero poco tempo come gli altri contenuti approfonditi nel corso del CES 2022 da parte di AMD, giungeranno sul mercato nel corso del 2022, precisamente nella seconda parte dell’anno, con l’ovvio obiettivo di fornire la propria offerta dopo che Intel ha ufficializzato gli Intel Core Alder Lake di 12esima generazione.

Come spiegato, con i nuovi processori di AMD, grazie all’utilizzo dell’architettura a 5nm, dovremmo a vere a che fare con un vero e proprio salto generazionale, che guiderà la serie dei Zen 4 pronta a migliorare le potenzialità della compagnia nel campo dei processori. Verrà utilizzato anche un nuovo socket, AM5, con design LGA dove i pin sono inseriti sulla scheda madre, che sembra resterà lo standard per il colosso.

Come confermato ufficialmente, le CPU in questione supporteranno le tecnologie PCIe Gen 5 e la RAM DDR5, a pieno passo quindi con la concorrenza e con le nuove generazioni di dispositivi, che sempre di più iniziano a finire nei computer degli utenti. AMD ha inoltre confermato che i dissipatori stock AM4 funzioneranno anche sul socket AM5, il che permetterà quindi agli utenti un risparmio nel caso in cui – comprando un nuovo processore – vogliano continuare a dissiparlo con un dispositivo già in loro possesso.