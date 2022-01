Francia, le nuove pubblicità delle auto dovranno consigliare ai consumatori di andare in bici

In Francia gli spot pubblicitari delle automobili dovranno obbligatoriamente dissuadere i consumatori dall’usare eccessivamente la loro auto. Lo prevede una nuova legge che entrerà ufficialmente in vigore a partire dal primo marzo del 2022. La legge – scrive il sito The Drive – è il prodotto di anni di campagne di lobby dei gruppi ambientalisti.

Se i pacchetti di sigarette devono avvertire il consumatore della loro nocività, in Francia le pubblicità delle automobili dovranno obbligatoriamente contenere un messaggio (potranno scegliere tra tre alternative fissate dal Governo) che inviti gli automobilisti a preferire alla loro auto alternative meno inquinati.

Per i tragitti più brevi, cammina o va in bici

recita uno dei tre messaggi che dovranno obbligatoriamente comparire durante gli spot. Gli altri due sono: “Considera la possibilità di fare carpooling” e “Usa i mezzi pubblici ogni giorno”.

Il messaggio dovrà essere presente in ogni forma di contenuto pubblicitario, a prescindere dal medium: dovrà quindi essere contenuto anche nelle pubblicità in forma stampata sulle riviste, così come sugli spot che verranno trasmessi alla radio. Se in forma testuale, l’avvertimento – prescrive la legge francese – dovrà comparire a chiare lettere ed essere ben visibile. Negli spot televisivi e radiofonici dovrà invece essere pronunciato ad alta voce al termine del messaggio pubblicitario – un po’ come gli avvertimenti al termine degli spot dei farmaci.

Non bastasse, in alcuni casi le pubblicità dovranno anche contenere un’hashtag scelto dal governo. #SeDéplacerMoinsPolluer, che sta per “Spostati senza inquinare”. Yikes.

Le multe sono relativamente simboliche: si parla di una sanzione massima di 50.000€ per singola infrazione.