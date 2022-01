Chris Evans vestirà i panni di Gene Kelly in un nuovo film

05—Gen—2022 / 9:29 AM

Secondo un report di Deadline l’interprete Chris Evans vestirà i panni della star dei musical Gene Kelly in un prossimo film che sarà scritto e prodotto da John Logan, assieme a Rian Johnson. Sembra però che l’idea iniziale alla base del lungometraggio sia proprio di Chris Evans.

Il film su Gene Kelly con Chris Evans protagonista racconterà di un giovane dodicenne che lavora negli Studios MGM nel 1952. Il ragazzo inizia una sorta di amicizia immaginaria con l’interprete Gene Kelly, che è intento a lavorare in un nuovo film.

Tra i produttori del film ci sarà anche Chris Evans, che sarà affiancato da Mark Kassen, e vedrà coinvolti anche Rian Johnson e Ram Bergman della T-Street Productions. Il lungometraggio sarà quindi un omaggio al grande Gene Kelly, protagonista di musical storici come Cantando Sotto la Pioggia e Un Americano a Parigi.

Si tratterà di una nuova sfida per Chris Evans, che è conosciutissimo a livello mainstream per il suo ruolo di Captain America nei lungometraggi del Marvel Cinematic Universe. Un recente rumor ha chiamato in causa lo stesso Evans, che potrebbe tornare a vestire i panni di Cap nel progetto segreto intitolato Nomad.

Ecco la news dedicata: