Thor: Love and Thunder – Rivelato il nuovo costume di Valkyrie

La Valkyrie di Tessa Thompson si è rivelata in un'immagine pubblicata online dedicata a Thor: Love and Thunder.

Attraverso una nuova immagine dal set di Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson ha mostrato il nuovo costume di Valkyrie. L’armatura indossata dal suo personaggio riprende in qualche modo le caratteristiche dei costumi di Thor.

Ecco l’immagine di Tessa Thompson con il nuovo costume di Valkyrie in Thor: Love and Thunder.

Ricordiamo che il personaggio ha fatto il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe nel film del 2017 Thor: Ragnarok per poi comparire anche in Avengers: Endgame.

Thor: Ragnarok riporterà il regista Taika Waititi a dirigere un lungometraggio dedicato al Dio del Tuono, per una sceneggiatura realizzata dallo stesso Waititi assieme a Jennifer Kaytin Robinson. Thor: Love and Thunder vedrà anche il ritorno di Chris Pratt nei panni di Peter Quill / Star-Lord, Dave Bautista come Drax il Distruttore, Pom Klementieff come Mantis, e Karen Gillan nei panni di Nebula.

Ricordiamo, infatti, che alla fine di Avengers: Endgame il personaggio di Thor si è unito ai Guardiani della Galassia, facendo intuire che i prossimi lungometraggi con protagonisti il character ed il gruppo di supereroi li avrebbero mostrato tutti insieme.

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale cinematografiche a luglio.

