Oppenheimer: Josh Hartnett si unisce al cast del film di Christopher Nolan

Secondo quanto è stato riferito da Deadline l’interprete Josh Hartnett si unirà al cast del prossimo lungometraggio di Christopher Nolan intitolato Oppenheimer. Non sono stati però offerti dei dettagli sul ruolo che Josh Hartnett dovrebbe andare a ricoprire in Oppenheimer.

Hartnett ha partecipato fino ad ora a lungometraggi come Il giardino delle vergini suicide, Pearl Harbor, O come Otello, Slevin – Patto criminale, ed è nel cast della serie TV Penny Dreadful. Per quanto riguarda il film Oppenheimer, nel lungometraggio sono già presenti Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek e Cillian Murphy.

La storia sarà incentrata sull’invenzione della bomba atomica e sul ruolo di J. Robert Oppenheimer all’interno di questo contesto che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale.

Il film sarà basato sul libro che ha vinto il premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin. Emma Thomas e Charles Roven con la Atlas Entertainment lavoreranno alla produzione del lungometraggio che vedrà coinvolto lo stesso Christopher Nolan come produttore esecutivo.

