Eternals: Chloé Zhao risponde alle critiche ed al punteggio basso su Rotten Tomatoes

Eternals è uno dei rari casi in cui un prodotto del Marvel Cinematic Universe non ha entusiasmato, considerando che su Rotten Tomatoes il lungometraggio ha ottenuto il 48% di approvazione da parte della critica, mentre il pubblico ha assegnato un 78%. La regista Chloé Zhao ha voluto rispondere a questi risultati dopo che è stato pubblicato il podcast Rotten Tomatoes Is Wrong, dedicato proprio a Eternals, in cui si chiedeva se il film meritasse il fondo della classifica dei punteggi dei film dell’MCU.

Ecco cosa ha dichiarato la regista:

Pensate che Eternals meriti di essere classificato in fondo ai film del Marvel Cinematic Universe? Unitevi al simpatico dibattito, e date un’occhiata al lungometraggio che uscirà il 12 gennaio su Disney+, assieme ad i commenti dei protagonisti e ad altri contenuti speciali.

Chloé Zhao ha cercato quindi di spostare l’importanza del giudizio di Eternals sul pubblico, perché, nonostante il film non abbia convinto la critica, ha portato l’audience su Rotten Tomatoes ad assegnare un punteggio discreto, ed ha guadagnato complessivamente 401 milioni di dollari.

Il film Marvel Studios Eternals segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall’alba dell’umanità. Quando mostruose creature chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l’umanità ancora una volta.