Black Widow: la pirateria ha tolto 600 milioni di dollari al film

La pirateria ha tolto a Black Widow ben 600 milioni di dollari a causa della contemporanea uscita del film in sala ed in streaming.

Il fatto che Scarlett Johansson abbia intentato causa alla Disney per effetto dell’uscita di Black Widow sia al cinema che in streaming non è stato per la Casa di Topolino l’unico motivo di problemi dovuto alla distribuzione del film, considerando che un report di Deadline ha rivelato che la pirateria ha tolto al lungometraggio ben 600 milioni di dollari.

Sembra che alla fine di agosto Black Widow sia stato piratato ben 20 milioni di volte, e tutto ciò porterebbe ad un conteggio di 600 milioni di dollari di introiti mancati per la Disney. Una cifra che fa il paio con il fatto che il lungometraggio nella sua seconda settimana al cinema ha avuto un calo del 68% per quanto riguarda l’afflusso di persone in sala.

In base a questi dati possiamo affermare che la distribuzione al cinema ed in streaming contemporaneamente per Black Widow non è stata esattamente un’iniziativa ben riuscita. Il lungometraggio è ormai disponibile in maniera gratuita per gli abbonati a Disney+, mentre al momento dell’uscita Black Widow poteva essere visto solo attraverso Accesso Vip.

Ricordiamo che il film ha rappresentato il congedo del personaggio interpretato da Scarlett Johansson dal Marvel Cinematic Universe.