Batman: Michael Keaton ha rivelato perché ha lasciato dopo due film

Michael Keaton ha svestito i panni di Batman dopo i primi due film di Tim Burton, e di recente ha spiegato i motivi per cui ha deciso di non interpretare più il cavaliere oscuro dopo l’abbandono del filmmaker. Sembra che la visione del personaggio di Joel Schumacher per il terzo film abbia fortemente influenzato la decisione di Keaton.

Ecco cosa ha raccontato Michael Keaton:

Ricordo che mi dissi un qualcosa del tipo ‘no, non posso farlo’. Questo perché Joel Schumacher mi disse: “Non capisco perché ogni cosa dev’essere così oscura e triste”, ed io replicai dicendo “Sai un po’ che tipo di personaggio è Batman? Hai letto qualcosa..voglio dire, è molto semplice”.

Keaton tornerà a vestire i panni di Batman nel film The Flash. Parlando proprio dei motivi per cui ha deciso di tornare a interpretare il Cavaliere Oscuro l’attore ha dichiarato:

Ero curioso, ma il fatto di essere curioso di capire come sarebbe stato indossare di nuovo i panni del personaggio non vuol dire che lo volessi davvero fare. Però era passato tanto tempo da quando lo avevo fatto, e doveva comunque essere un qualcosa fatto bene e per la giusta ragione.

