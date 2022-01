40 Maserati abbandonate in Papua Nuova Guinea, dopo 3 anni il governo le vende

Il mistero delle 40 Maserati abbandonate all'interno di un magazzino in Papua Nuova Guinea sta per avere un finale, con il governo che venderà le vetture.

Si parla da tempo di un mistero della Papua Nuova Guinea davvero particolare, che vede un totale di 43 auto di lusso alloggiare in un magazzino abbandonate, in attesa che il governo possa fare qualcosa a riguardo. Nel 2018 infatti, sono stati proprio i vertici del paese a procedere con l’acquisto, principalmente per motivi politici.

40 di queste sono Maserati Quattro Porte, e considerando che il marchio non è rappresentato nel territorio, e che queste sono venute a costare 112mila euro a vettura circa, per un totale di 4,8 milioni di euro circa, il governo si è reso conto di aver commesso un errore, come ribadito dal ministro delle finanze Sir John Pundari.

Tuttavia, la storia ha raggiunto un finale – e infatti, riconoscendo l’errore – il governo ha messo in vendita le vetture, finendo però a sostenere un costo per ogni singola di queste, dato che il prezzo proposto per il pubblico di 98mila euro circa è abbastanza inferiore rispetto a quello sostenuto in partenza.

C’è da dire che, guardando il lato positivo della medaglia, alcuni utenti avranno modo di mettere mano su uno di questi bolidi di lusso a una cifra alquanto conveniente, sostenendo anche lo stato nella sua manovra di disinvestimento utile a riprendere parte di quanto speso.