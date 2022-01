CES 2022: l’evento finirà un giorno in anticipo, è ufficiale

È stato ufficializzato che il nuovo CES 2022 finirà nella giornata del 7 gennaio 2022, per via dell'aumento dei contagi che non tende purtroppo per ora a diminuire.

Il nuovo CES 2022, provando a riportare la conferenza dal vivo, se l’è davvero dovuta vedere brutta, e non c’è stata purtroppo pace per la conferenza in questione. Parliamo di un evento dedicato ai consumatori dove le principali novità del settore tecnologico vengono svelate dalle compagnie, ma che quest’anno per via dell’emergenza mondiale è stato fortemente limitato.

Nel corso dei molti giorni che hanno preceduto la conferenza abbiamo visto una sfilza di compagnie allontanarsi dalla presenza dal vivo, preferendo invece presentare le proprie novità in via di gitale, come avviene con le normali conferenze, al fine di limitare i rischi del proprio personale, come anche dei moltissimi appassionati che si sono recati a Los Angeles per scoprire di più in merito alle novità annunciate.

Anche l’associazione si è ora trovata a prendere una scelta difficile, ridurre di un giorno la durata dell’evento, condensando di conseguenza la cadenza degli annunci al fine di evitare eccessiva esposizione dei fan da tutto il mondo. Il tutto avrà fine nella giornata del 7 gennaio 2022, anche se speriamo di poter vedere comunque grosse novità da parte dei colossi del settore che parteciperanno.

Per quel che riguarda Samsung, ad esempio, abbiamo già avuto di ammirare diversi nuove TV sensazionali, pronte a supportare anche una tecnologia legata al mondo degli NFT, ne abbiamo parlato in questo articolo.