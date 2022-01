Samsung introdurrà una piattaforma per gli NFT nei suoi nuovi TV

Nel corso del CES 2022, Samsung ha avuto modo di approfondire le proprie novità per quel che riguarda il mondo delle televisioni, parlando non solamente di molti nuovi modelli top di gamma, ma anche di una nuova tecnologia legata al mondo degli NFT che – assieme al resto – punterà a d aumentare le possibilità di questo nuovo settore.

Si parla di una vera e propria piattaforma pensata per avere a che fare con i token che ormai dominano da diversi mesi la rete, passando dal mondo dei videogiochi a quello del cinema, con il collezionismo che non tende mai a fermarsi.

Grazie all’innovazione di Samsung, per la prima volta, sfruttando un televisore delle nuove linee NEO QLED, MicroLED e The Frame si potrà procedere con l’acquisto e con la visualizzazione dei token, grazie all’aggregatore in questione. Lo stesso si occuperà infatti di diverse importanti compiti, come acquistare dei nuovi prodotti grazie ai vari marketplace integrati, ottenendo dettagli precisi sugli autori degli NFT e sulla blockchain utilizzata.

Resta il fatto che la vera novità è quella di poter ammirare i propri Token in altissimi qualità, sfruttando le moltissime migliorie che il colosso sudcoreano ha apportato alla sua serie di display. Questi, grazie anche al supporto degli autori, avranno modo di adattarsi alle impostazioni scelte per ogni singolo NFT, con quella che è nota come Smart Calibration, e permetterà la visualizzazione dei contenuti con i parametri più corretti.