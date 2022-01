RTX 3090 Ti: rumor di un modello EVGA, consumi fino a 1200 W?

Un nuovo rumor è da poco apparso in rete, e ha potenzialmente anticipato una RTX 3090 Ti EVGA Kingping, con due connettori da 12 Pin.

Si è da poco parlato di come la nuova RTX 3090 Ti, anticipando forse delle tanto chiacchierate RTX 4000 Ada Lovelace, non offrirà solamente molta potenza, ma si presenterà anche con dei consumi energetici abbastanza preoccupanti. Un nuovo leak ripreso sulle pagine di Wccftech, arrivato direttamente da QuasarZone, ha anticipato la nuova EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin, che per certi versi potrebbe davvero risultare stupefacente rispetto alla versione base della GPU.

A quanto pare, per connettere il dispositivo EVGA serviranno un totale di 24 pin, divisi in due da 12, che il che dovrebbe portare potenzialmente fino a 1200 W di consumi nel caso in cui il tutto venga spinto al massimo, sempre ovviamente che tutta l’energia possa essere utilizzata.

A quanto pare, con l’aumentare delle specifiche, ci sarà anche un’impennata alquanto importante per quel che riguarda il prezzo del prodotto, che potrebbe infatti costare molto di più rispetto alle RTX 3090 base, sempre sperando che NVIDIA riesca ad accontentare la domanda con la sua offerta.

Il modello Kingpin dovrebbe essere lanciato non prima di marzo di quest’anno, e considerando il cambio di PCB, i water block Hydro Copper potrebbero non essere compatibili con la versione Ti.