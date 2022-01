After Life 3: trailer della nuova stagione del serial Netflix con Ricky Gervais

Nella stagione finale di After Life, Tony (Ricky Gervais) è ancora distrutto dalla perdita della moglie Lisa. Come potrà affrontare il futuro se non riesce a lasciarsi il passato alle spalle? Lo scopriremo in After Life 3, disponibile solo su Netflix dal 14 gennaio: intanto, ecco il trailer ufficiale, in versione originale e in italiano.

After Life è è una serie originale Netflix realizzata da Derek Productions, ideata, scritta e diretta da Ricky Gervais. Charlie Hanson è produttore, mentre Ricky Gervais e Duncan Hayes sono produttori esecutivi.

Accanto a Gervais, nel cast Kerry Godliman (Derek) è Lisa, la moglie di Tony; Tom Basden (Plebs, David Brent: Life On The Road) è Matt, il cognato di Tony; Tony Way (Edge of Tomorrow – Senza domani) è Lenny, il miglior amico di Tony; David Bradley (Harry Potter – serie cinematografica, Il Trono di Spade) è il padre di Tony; e infine Ashley Jensen (Extras) è l’infermiera del padre di Tony.

Recitano anche Penelope Wilton (Downton Abbey, Doctor Who), David Earl (L’ordine naturale dei sogni, Derek), Joe Wilkinson (Him & Her), Kerry Godliman (Derek), Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty, Tim Plester e Diane Morgan (David Brent: Life On The Road).

Questa la sinossi ufficiale della serie:

La vita di Tony (Ricky Gervais) era perfetta, ma viene stravolta dalla morte della moglie. Dopo aver contemplato il suicidio, decide di continuare a vivere sfidando il mondo dicendo e facendo tutto ciò che gli passa per la testa. È convinto che il non curarsi di se stesso o degli altri sia una sorta di superpotere, che però risulta difficile da praticare verso coloro che cercano di aiutare la brava persona che ricordano.

Leggi anche: