The Batman: Zoe Kravitz, Colin Farrell e Paul Dano parlano dei propri personaggi

In un reboot, portando al cinema dei personaggi già visti altre volte, c’è sempre il rischio di ripetersi: si cerca quindi sempre di svecchiare, aggiornare o modificare i personaggi stessi per lasciarli fedeli nella loro essenza, ma abbastanza diversi da renderli versioni originali. Sono dello stesso avviso anche Zoe Kravitz, Colin Farrell e Paul Dano, interpreti di Catwoman, Penguin e Riddler in The Batman.

Volevo davvero scavare in quel che lei è come essere umano. C’è un grande momento, in cui vedi che lei ha un sacco di gatti, e volevo davvero entrare nella psicologia della cosa. Perché ha tutti quei gatti? Quando vedrete il film, vedrete anche che la cosa è completamente connessa a chi è a livello umano. Spesso, quando un attore vuole una parte, tende ad accordare a qualunque richiesta, sorridere e dire di sì. Ma io ho provato a fare qualcosa di diverso, per me almeno, ovvero trattarlo come se la parte fosse già mia e dessi delle annotazioni, di modo che Matt [Reeves, ndr] potesse avere un’idea di cosa vuol dire lavorare, per me.

ha rivelato Zoe Kravitz.

C’è una spaccatura al centro di Oz, che ne spinge le ambizioni e i desideri di carriera criminale. Dove lo porterà questa ascesa? Mi piacerebbe esplorarlo in un secondo film, se mai potrà succedere.

afferma invece Farrel a proposito di Osvald “Oz” Cobblepot (a quanto pare, in questo film non sarà ancora chiamato “Penguin”). Curioso il dettaglio sull’eventuale seguito della storia del personaggio, dato che comunque lo rivedremo in una serie tv apposita!

Abbiamo, infine, Riddler, ovvero L’Enigmista, di cui Dano ci racconta questo, in relazione alla sua nuova versione a metà tra Saw e il Killer dello Zodiaco:

Sono rimasto molto sorpreso da questa piega e francamente ho pensato che andasse al di sopra del suo diritto di essere migliore del previsto. Matt ci consegnerà qualcosa che sarà genuinamente coraggioso, di cuore e psicologico.

The Batman – che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC – vedrà nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone, e Colin Farrell come Pinguino.

