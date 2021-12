Spider-Man: No Way Home è l’unico cinecomics nella top 10 di Rotten Tomatoes del 2021

Spider-Man: No Way Home è stato inserito nella top 10 di Rotten Tomatoes del 2021. Si tratta dell'unico cinecomics presente nella lista.

I risultati ottenuti da Spider-Man: No Way Home a livello di giudizio da parte di critica e pubblico hanno permesso al film di scalare la classifica di Rotten Tomatoes, al punto che il lungometraggio è entrato nella top 10 dell’aggregatore di recensioni in questo 2021, ed è l’unico cinecomics presente in questa lista dei primi dieci lungometraggi.

Nella top 10 di Rotten Tomatoes del 2021, oltre a Spider-Man: No Way Home (che ha ottenuto il 94% di percentuale di recensioni positive), sono presenti Nomadland (con il 93%), Judas and the Black Messiah (96%), The Father (98%), In the Heights (94%), Summer of Soul (99%), Pig (97%), Il Potere del Cane (95%), CODA (96%), Raya e l’Ultimo Drago (94%).

Spider-Man: No Way Home sta andando più che bene anche al botteghino, considerando che ha da poco superato negli Stati Uniti gli incassi de Il Cavaliere Oscuro.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home è attualmente al cinema.