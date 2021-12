John Carpenter Live: Behind The Scenes – Il teaser del documentario sul tour musicale del maestro horror

Gli appassionati di John Carpenter sapranno che il maestro dell’horror è anche un compositore ed è l’autore dietro a molte delle colonne sonore dei suoi stessi film. Nel 2016 John Carpenter ha fatto un tour portando in giro per il mondo la sua musica, e da poco è disponibile online il teaser trailer del documentario che racconta quell’esperienza, intitolato John Carpenter Live: Behind The Scenes.

Ecco il teaser di John Carpenter Live: Behind The Scenes.

Coming SOON!

Storm King Presents – John Carpenter Live: Behind The Scenes.

• Get an exclusive look at life on the road, during my 2016 world tour

• Never before seen interviews with the band and crew

• Live rehearsals

• Signings & more

Directed by – @stormkingskc pic.twitter.com/0uDjkoG6ai

— John Carpenter (@TheHorrorMaster) December 30, 2021