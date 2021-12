Betty White: morta l’attrice 99enne vincitrice di sette Emmy Awards

A 99 anni si è spenta Betty White, attrice iconica della televisione americana, ma non solo. Tra le sue interpretazioni più celebri ci sono quelle nel ruolo di Sue Ann Nivens nella serie Mary Tyler Moore, e nei panni di Rose Nylund in Cuori senza età. La carriera dell’interprete era iniziata addirittura negli anni Quaranta.

Betty White aveva solo poco tempo fa condiviso degli aggiornamenti sul suo stato di salute, che risultava essere più che buono, con l’attrice che si proiettava verso i 100 anni, considerando che la White avrebbe fatto cifra tonda il 17 gennaio.

Tra le altre serie TV a cui ha partecipato Betty White ci sono: il The Carol Burnett Show, Santa Barbara, I Simpson, e poi ancora Boston Legal, Beautiful, Ugly Betty, My Name is Earl e Community.

Mentre per quanto riguarda il cinema Betty White è comparsa in film come Tempesta su Washington, Pioggia infernale, Storia di noi due, Ricatto d’amore. L’attrice è stata candidata ben venti volte agli Emmy Awards, vincendone sette. Betty White ha anche due stelle sulla Hollywood Walk of Fame.

Il suo agente e amico Jeff Witjas ha dichiarato: