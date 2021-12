The Witcher 2: dietro le quinte della realizzazione di Nivellen

Kristofer Hivju interpreta in The Witcher 2 Nivellen, una delle creature più iconiche dei romanzi di The Witcher di Andrzej Sapkowski, che ha catturato l’attenzione dei lettori nella storia breve “Un briciolo di verità”. Hivju, in un video making of, ci porta dietro le quinte della creazione del personaggio (in parte cinghiale, in parte orso e in parte uomo), mostrando una trasformazione che passa dal trucco al portamento.

Questa è la sinossi della serie:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Mentre questa è la logline della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Leggi anche la recensione della seconda stagione: