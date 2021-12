Scarlett Johansson spiega perché vuole produrre film Marvel

Scarlett Johansson ha spiegato i motivi per cui ha deciso di iniziare a lavorare come produttrice per la Marvel.

Nonostante si continui a parlare di Scarlett Johansson nei panni di Black Widow, l’attrice ha dichiarato che lavorerà in nuove produzioni Marvel esclusivamente come produttrice. Parlando a Collider la Johansson ha spiegato i motivi per cui ha intenzione di lavorare da produttrice per la Casa delle Idee.

Ecco le sue parole:

Ho lavorato per trent’anni, e questa cosa è assurda da dire, ma credo di sapere come deve funzionare una produzione e cosa bisogna fare per fare oleare bene le cose. Le produzioni coinvolgono diverse centinaia di persone e lavorare con qualcuno che vuole contribuire al processo creativo è entusiasmante, è come creare una sorta di famiglia, ed è ciò che mi spinge a produrre. La Marvel ha alcune delle migliori proprietà intellettuali sulla piazza, e con loro puoi sognare in grande. Non esiste nulla che sia veramente fuori programmazione, ed è come avere un campo da gioco dei propri sogni. E poi ho un’esperienza che arriva da dieci anni di lavoro in questo universo cinematografico.

Nel frattempo si sta parlando anche della possibile comparsa di Black Widow nel progetto Nomad, ancora tenuto in segreto, ma che, secondo i rumor, potrebbe riunire Chris Evans e Scarlett Johansson.