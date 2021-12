Intel Alder Lake: spuntano le specifiche del nuovo dissipatore stock

Come riportato sulle pagine di Videocardz, le prime specifiche riguardanti il nuovo dissipatore stock di Intel, fornito ai clienti in dotazione assieme ai processori della serie 12, sono emerse in rete. Parliamo nello specifico di una recensione, che ha evidenziato le potenzialità del dispositivo per socket LGA 1700 con una CPU Intel Core i5 12400, nuovo gioiellino della serie Alder Lake.

Parliamo di dispositivi che arriveranno nel mese di gennaio, esattamente il 4, anche se considerando l’assenza dal CES 2022 dal vivo da parte di Intel, è possibile che la compagnia presenterà il tutto in via virtuale. Stando a quanto emerso in seguito al test, il nuovo dissipatore si presenta con un anello blu attorno alla vendita, ma non si tratta di illuminazione LED, la quale avrebbe forse offerto un risultato più interessante sul livello visivo.

Per quel che riguarda le performance relative alla CPU a 6 core non ancora rilasciata, si è parlato di un temperatura che nel suo picco ha raggiunto i 75 gradi, e che si è attestata invece su una media di 60 gradi. La ventola ha avuto 3100 RPM di velocità, e anche se non si parla di misurazioni precise per quel che riguarda il rumore prodotto, sembra comunque che questa sia udibile e non particolarmente silenziosa, com’è d’altronde normale per dei dissipatori stock.

I dissipatori che prendono il nome di Intel Laminar arriveranno assieme alla serie Alder Lake S, come accennato il 4 gennaio, e non resta che vedere come i dispositivi si comporteranno in seguito al debutto, sia per quel che riguarda la potenza, sia per le temperature. Ovviamente, trattandosi di prodotti stock è bene non aspettarsi un risultato ineccepibile, seppur comunque i primi dati emersi non creino comunque preoccupazione, e come al solito potrebbe quindi trattarsi di prodotti in ogni caso discreti.