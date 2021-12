Illusioni perdute: nuovo trailer e tre clip dal film in uscita oggi

Basato sul romanzo di Honoré de Balzac e con un grande cast, arriva oggi in sala Illusioni perdute, di Xavier Giannoli: ecco il nuovo trailer e ben tre clip.

Dopo la presentazione all’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e le anteprime del 23 dicembre ecco arrivare oggi in tutte le sale (grazie a I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection) Illusioni Perdute, di cui vi presentiamo il nuovo trailer e ben tre clip ufficiali.

Tratto dal capolavoro di Honoré de Balzac, La Commedia umana, Illusioni perdute è diretto dal regista Xavier Giannoli che firma un film ambientato nella Francia del 1820 dalle tematiche e dai toni straordinariamente contemporanei. Una commedia umana con un cast eccezionale tra cui il protagonista Benjamin Voisin, Xavier Dolan, Vincent Lacoste, Cécile de France e Gérard Depardieu che, grazie ad I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, arriverà nelle sale italiane dal 30 dicembre. Ricco di quei valori produttivi che hanno fatto grande l’arte cinematografica, dalle scenografie ai costumi, alla perfetta ricostruzione della Parigi del 1821, l’opera di Giannoli racconta la nascita della società dello spettacolo e della comunicazione di massa: dalle fake news alle baruffe sui social media, si scopre di vivere in un mondo non così dissimile da quello del capolavoro della letteratura francese, con le sue ambizioni, i suoi inganni, i suoi scandali.

Sinossi ufficiale:

Lucien è un giovane poeta in cerca di fortuna. Nutre grandi speranze per il suo futuro ed è deciso a prendere le redini del proprio destino abbandonando la tipografia di famiglia e tentando la sorte a Parigi sotto l’ala protettrice della sua mecenate. Rifiutato dalla società aristocratica parigina per le sue umili origini e la sua relazione pericolosa con la baronessa, si ritrova solo, senza un soldo, affamato e umiliato e cerca vendetta scrivendo articoli controversi. Nella Parigi tanto ambita, trova un mondo cinico dove tutto – e tutti – possono essere comprati e venduti.

