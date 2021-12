Guardians Of The Galaxy Vol. 3, la prima foto di Gamora alla prova trucco

Zoe Saldana pubblica le sue foto preferite del 2021, tra cui una di Gamora dal set di Guardians Of The Galaxy Vol. 3.

Alla fine dell’anno, è normale passare in rassegna i ricordi e le foto scattate negli ultimi dodici mesi: a quanto pare lo fa anche l’attrice Zoe Saldana, nota anche per essere la Gamora del Marvel Cinematic Universe. Su instagram, l’interprete dell’amato personaggio si mostra in alcuni scatti, tra cui uno in cui è alla prova trucco per Guardians Of The Galaxy Vol. 3.

Gli altri scatti sono di natura privata e familiare, di viaggi, anche molto autoironici. Uno di questi, sembrerebbe, sarebbe sul set dei film di Avatar, dato che tra gli hashtag, tra i vari #setlife #mom #wife sbuca anche #neytiri, ovvero il nome del suo personaggio nella saga di James Cameron; la foto però non risulta riconoscibile tra le altre.

Non ci sono molti dettagli sul film, attualmente: sappiamo solo che le riprese sono iniziate a novembre, che il cast del team è confermato rispetto al precedente capitolo, con la grande new entry di Will Poulter nei panni di Adam Warlock, e che il film uscirà a maggio del 2023.

