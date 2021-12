Dwayne Johnson non si sente in grado di poter fare il Presidente degli Stati Uniti

Dwayne Johnson ha dichiarato di non sentirsi pronto per fare il politico o, addirittura, il Presidente degli Stati Uniti, nonostante l'approvazione degli americani.

Dwayne Johnson dopo essere stato un grande wrestler, e considerando che è reputato uno dei più popolari attori di Hollywood, sarebbe pronto per il salto che lo porterebbe a diventare Presidente degli Stati Uniti? Di recente, parlando con la CNN, l’interprete ha detto di non sentirsi adeguato per poter correre per la presidenza, anche se il consenso della popolazione americana lo imbarazza e lo onora.

Qui sotto trovate le sue parole:

Penso che il sondaggio che ha stabilito che la metà degli americani sarebbe favorevole a vedermi correre come Presidente degli Stati Uniti m’imbarazza. Non so descrivere questa cosa diversamente. Avere la possibilità di dare energia ed entusiasmo al mio Paese è un qualcosa che mi onora, anche se non so nulla riguardo al fare politica. Non so se ho il gene della politica nel mio DNA. Leader? Sì. Patriota? Certo. Politico? No.

Nel frattempo Dwayne Johnson è proiettato sulla sua carriera da attore, considerando che ha partecipato alla lavorazione del film DC Comics su Black Adam, e che ha diversi nuovi progetti in cantiere, ad esclusione di Fast and Furious 10, visto che The Rock ha rifiutato la proposta di Vin Diesel.