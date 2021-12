Black Adam: la copertina di Total Film mostra Dwayne Johnson in costume

Dopo aver mostrato un’immagine di Dwayne Johnson nei panni di Black Adam, Total Film ha rivelato anche la copertina che mette in evidenza il supereroe in costume interpretato da The Rock. Nella foto possiamo vedere l’interprete nei panni di Black Adam con il costume nero.

Ecco la copertina di Total Film che mostra Dwayne Johnson con il costume di Black Adam.

“The world needed a hero, instead it got me ~ Black Adam⚡️

Our exciting @SevenBucksProd #BlackAdam delivers a global exclusive cover for @totalfilm.

Inside these pages, I share my 10yr journey of bringing the Khandaq disrupter to the big screen.

Available to buy THIS THURSDAY⚡️ pic.twitter.com/oTdpuokUyN

— Dwayne Johnson (@TheRock) December 6, 2021