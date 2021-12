The Book of Boba Fett: uno special, uno spot e il main theme dal serial Disney+

La nuova serie ambientata nel mondo di Star Wars, The Book of Boba Fett, arriva oggi su Disney+: ecco uno special, uno spot e il tema musicale del protagonista.

È finalmente disponibile, su Disney+, The Book of Boba Fett: la nuova serie tv sul mitico cacciatore di taglie, ambientata nell’universo di Star Wars, arriva con un nuovo spot italiano, un breve special introduttivo con Dave Filoni e il video del tema musicale del protagonista, opera di Ludwig Göransson.

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars anticipata in una scena post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian, vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

