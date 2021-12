Scream 5: il poster vintage che omaggia gli slasher movie

Considerando che Scream 5 uscirà al cinema a gennaio, la campagna di promozione del lungometraggio si sta intensificando, e, da poco, sulla pagina Twitter del film, è stato pubblicato un poster vintage realizzato da Creepy Duck Design, che, in qualche modo, omaggia la tradizione degli slasher movie.

Ecco il poster vintage dedicato a Scream 5.

Come potete vedere i colori evocano molto gli anni Ottanta, così come il logo, stiamo parlando dell’epoca d’oro degli slasher movie, ed è anche suggestivo il look di Ghostface con il coltello in mano a mezzobusto con alle spalle la Luna piena. Ci troviamo quindi di fronte ad un’immagine che intrigherà tutti gli appassionai di horror d’epoca.

Nel nuovo film i vecchi protagonisti della saga, ovvero Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette torneranno a interpretare i loro ruoli iconici di Sidney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley, insieme a nuove aggiunte nel cast, come: Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

La sceneggiatura di Scream 5 è stata realizzata da James Vanderbilt e Guy Busick.

Questa la sinossi ufficiale del lungometraggio che riprenderà il percorso tracciato dal mitico Wes Craven:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

L’uscita di Scream 5 è prevista per il 13 gennaio 2022.