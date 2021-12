Nomad: Chris Evans e Scharlett Johansson insieme in un nuovo progetto Marvel? (rumor)

Chris Evans e Scarlett Johansson di nuovo insieme nel Marvel Cinematic Universe? L’insider Charles Murphy ha rivelato questa possibilità che esisterebbe grazie ad un progetto segreto, chiamato Nomad, in cui sarebbero coinvolti entrambi gli attori.

Gli indizi raccolti da Charles Murphy che vorrebbero Nomad come progetto capace di unire Chris Evans e Scarlett Johansson nuovamente nell’universo Marvel sarebbero diversi: il fatto che Kevin Feige abbia parlato del coinvolgimenti della Johansson in un progetto segreto non relativo a Black Widow (anche se l’attrice ha dichiarato che da ora in poi lavorerà solo come produttrice per l’MCU); il fatto che già lo scorso giugno si parlasse di un accordo tra Chris Evans ed i Marvel Studios che avrebbe portato di nuovo l’attore a interpretare Captain America.

La Marvel ha depositato l’anno scorso i diritti per lo sfruttamento del marchio Nomad, un progetto che, secondo i rumor, dovrebbe analizzare gli anni che Steve Rogers ha passato sotto le vesti di Nomad, abbandonando lo scudo di Captain America. Si tratta di un qualcosa di accennato già nell’MCU, e che sarebbe accaduto tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Il progetto su Nomad prenderebbe spunto dal fumetto Captain America #180, in cui Steve Rogers cambia il proprio costume ed obiettivo, dopo aver appreso che il Governo degli Stati Uniti sarebbe guidato dall’Impero Segreto.